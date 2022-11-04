Эрдоган заявил о договоренности с Путиным по бесплатным поставкам зерна в нуждающиеся страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о поставках зерна и удобрений в нуждающиеся страны Африки на бесплатной основе. Об этом пишет газета Hürriyet.

«Путин сказал мне: «Давайте мы бесплатно отправим это зерно в эти страны (нуждающимся. — NT)». Мы согласились», — сказал турецкий президент.

Эрдоган добавил, что Турция согласна с позицией Путина о том, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового соглашения. Он также отметил, что Анкара готова проследить за тем, чтобы сухогрузы с сельхозпродукцией доходили до страдающих от продовольственного кризиса стран.

Президент Турции также пообещал поднять вопрос о снабжении стран Африки продовольствием на предстоящем саммите G20 в Индонезии. Эрдоган добавил, что уже разговаривал об этом с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.



Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20 на Бали, если на нем будет присутствовать президент России Владимир Путин. В Кремле до сих пор не подтвердили присутствие главы РФ на встрече «Большой двадцатки».

Baza со ссылкой на источник в администрации президента сообщала, что вместо Путина российскую делегацию на саммите G20, вероятно, возглавит премьер-министр РФ Михаил Мишустин, однако окончательного решения по данному вопросу еще нет.

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Handout via REUTERS