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#Новости

Два приграничных села в Курской области попали под обстрел

04.11.2022

Пострадавших в результате атаки нет, утверждает губернатор Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах сел Теткино и Гордеевка на границе с Украиной. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Праздничный день не стал исключением для обстрела со стороны ВСУ курского приграничья. Два прилёта зафиксировано в Теткино Глушковского района, здесь на улице Комсомольская осколками посечен фасад и окна жилого дома, а также крыша сарая в соседнем домовладении», — говорится в сообщении.

По словам Старовойта, еще пять артиллерийских прилетов было зафиксировано в селе Гордеевка Кореневского района. Пострадавших и повреждений в результате атаки нет.   

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

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