На концерте Вики Цыгановой в Екатеринбурге прошел флешмоб в честь ЧВК «Вагнер»

В екатеринбургском «Сима-ленде» прошел флешмоб, посвященный ЧВК «Вагнер». Певица Вика Цыганова выложила ролик, на котором зрители, обнявшись за плечи, подпевают песне, прославляющей частную военную компанию. На это обратил внимание портал It's my City

«Так давай, Вагнер, играй

Оркестрантов своих поднимай

Поднимай лёгким взмахом смычка

Наша русская ЧВК», — поется в композиции.

Ранее клип Цыгановой удалили с YouTube за «нарушение авторских прав». Сама певица считает, что блокировка видео носит политический характер.

В конце сентября российский бизнесмен Евгений Пригожин признал, что является основателем ЧВК «Вагнер». Частную военную компанию считают причастной к вербовке заключенных в российских колониях для участия в боевых действиях в Украине.

Сегодня в Петербурге состоялось открытие «ЧВК Вагнер центра». Евгений Пригожин перед открытием офиса заявил, что под вывеской частной военный компании откроется «культурный центр», отмечает «Сирена».

«ЧВК Вагнер центр».

Фото: SOTA

Предполагается, что бизнес-центр предоставит бесплатную площадь для изобретателей, проектировщиков и IT-специалистов. Гостям на открытии предложили посмотреть видео с выступления Вики Цыганской в «Сима-ленде».