Путин заявил о мобилизации 318 тысяч человек при заявленном плане в 300 тысяч

Президент России Владимир Путин во время общения с волонтерами около памятника Минину и Пожарскому на Красной площади заявил, что число мобилизованных достигло отметки в 318 тысяч. При этом официально заявленный план предполагал мобилизацию 300 тысяч человек.

«У нас уже 318 тысяч [мобилизованных]. Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — приводит ТАСС слова президента.

Путин отметил, что в зоне боевых действий в настоящее время находятся 49 тысяч человек. При этом ранее министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что боевые задачи «в зоне СВО» выполняют 87 тысяч резервистов из призванных 300 тысяч.





