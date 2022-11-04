NYT: Маск планирует ввести платные сообщения знаменитостям в Twitter и возродить Vine

Новый владелец Twitter Илон Маск планирует ввести «символическую» плату для пользователей за возможность отправлять личные сообщения знаменитостям. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника и внутренние документы компании.

Как уточняет NYT, знаменитости смогут сами выбрать, хотят ли они получать такие сообщения. Согласно внутренним документам, в случае согласия они будут получать свою долю от оплаты. Осведомленные источники газеты пока не знают, будет ли в конечном счете введена такая функция.

Еще одним обсуждаемым нововведением стало внедрение в соцсеть платных роликов. Доход от их просмотра Twitter планирует делить с создателями. Также Маск размышляет над возрождением платформы Vine для создания коротких видео. Миллиардер считает, что то позволит привлечь в соцсеть молодую аудиторию.

Илон Маск стал новым владельцем Twitter на прошлой неделе. О сделке говорили еще весной этого года, несколько раз договоренности срывались, однако в четверг Маск уволил топ-менеджеров и написал в своем Twitter: «Птица свободна», — намекая на логотип компании и свои прошлые заявления о введении в соцсети настоящей свободы слова.