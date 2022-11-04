Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, касающихся мобилизации и статуса военнослужащих в России. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Так, Путин подписал закон, разрешающий мобилизацию граждан с неснятой или непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления. Документ также определяет исключения, когда призыв на военную службу граждан с непогашенной судимостью невозможен. В список вошли преступления против половой неприкосновенности, терроризм, госизмена, шпионаж и др.

Также Путин законом определил порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Согласно документу, лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, продолжают проходить такую службу в указанных организациях, несмотря на объявление в стране мобилизации.

Кроме того, президент подписал закон, приравнивающий участников добровольческих формирований к статусу военнослужащих по контракту. Согласно документу, добровольцы могут быть задействованы в период мобилизации, военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС РФ за пределами территории страны. Заниматься формированием таких батальонов будет Министерство обороны РФ.





Фото: сайт Кремля