Челябинского правозащитника признали виновным в мошенничестве и приговорили к 4 годам колонии

Советский районный суд Челябинска 19 октября приговорил к 4 годам колонии местного правозащитника и юриста Владимира Казанцева, известного борьбой против компании по переработке медной руды. Его признали виновным в мошенничестве и присвоении 500 тысяч рублей, сообщает «Вот так».

По версии следствия, в начале 2020 года Казанцев попросил у одного из клиентов 500 тысяч рублей якобы для дачи взятки судье, но юрист оставил всю сумму себе. Обвиняемый и защита обвинения отвергли. По их версии, юристу перевели полмиллиона в качестве «согласованного бюджета» для подготовки обеспечения иска, но деньги в итоге не понадобились. Вся сумма была возвращена, но не принята — получать отправил их обратно на счет Казанцева.



Защита полагает, что уголовное преследование Казанцева связано с судебными разбирательствами о деятельности Томинского горно-обогатительного комбината (ГОК), занимающегося переработкой медной руды и расположенного в 10 километрах от Челябинска. Предприятие принадлежит Русской медной компании (РМК) миллиардера Игоря Алтушкина и входит в тройку крупнейших производителей меди по всей стране.

Судебные тяжбы с предприятием начались в 2015 году и завершились лишь в 2022-м по инициативе протестного движения «Стоп ГОК», одним из участников которого был Казанцев. «По факту Томинский ГОК работает, потребляет воду из реки Миасс, сливает отходы обогащения медной руды производства в Коркинский разрез. Наши ходатайства об истребовании документов, привлечении заинтересованных лиц — администрации Челябинска, главы города и т.д., — суд отклонил. Наша команда сделала все, что смогла», — писал правозащитник.

Юрист Василий Московец, один из лидеров «Стоп ГОК» в беседе с «Вот так» заявил, что приговор Казанцеву является сигналом всем, кто продолжает бороться против деятельности комбината. По его словам, число активистов, составлявших ядро протестного движения, сокращается с каждым днем — многим уже дали условный срок или присудили штраф.

Несмотря на это, люди продолжают ходить на судебные заседания по делу Казанцева и поддерживать его. Неравнодушные местные жители отмечают, что он, несмотря на угрозу уголовного преследования, отказался покидать Россию. Защита юриста намерена обжаловать приговор.

Фото: личный архив Владимира Казанцева / «Вот так»



