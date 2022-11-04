Си Цзиньпин и Олаф Шольц провели встречу в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин провел в пятницу встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Глава немецкого правительства стал первым лидером G7, посетившим Китай с начала пандемии COVID-19, сообщает Reuters.

Опрошенные агентством аналитики отмечают, что однодневный визит Шольца стал проверкой политического доверия между Китаем и Западом. На встрече обсуждались ситуация вокруг Украины, а также темы климатических изменений и долгов развивающихся экономик мира.

Стороны договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество и работать сообща для вклада в глобальный мир и стабильность. Кроме того, лидер КНР в ходе встречи с немецким коллегой подчеркнул, что политическое доверие между Китаем и Западом легко разрушить, но трудно восстановить, и обеим сторонам следует обратить на это должное внимание.

«Визит еще больше укрепит взаимопонимание и доверие между двумя сторонами и углубит сотрудничество в различных областях, а также даст обеим сторонам возможность планировать развитие двусторонних отношений в будущем», — приводят китайские государственные СМИ слова Си Цзиньпина.

Цзиньпин назвал «сложной и нестабильной» текущую ситуацию в мире. Тем временем, Шольц оценил важность личной встречи с лидером КНР в столь напряженные времена. Он также указал Цзиньпину на ряд международных проблем, причиной которых стало российское вторжение в Украину.

Reuters отмечает, что визит Шольца свидетельствует о намерении Германии восстановить отношения с Китаем. На фоне исторической инфляции и надвигающейся рецессии в ФРГ, немецкое правительство вынуждено учитывать решающую роль Пекина в ключевых отраслях промышленности.



Фото: Kay Nietfeld / Pool via REUTERS