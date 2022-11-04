Бизнесмен Рубен Варданян назначен главой Нагорно-Карабахской республики

Бывший руководитель компании «Тройка Диалог», первый президент московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян назначен главой непризнанной Нагорно-Карабахской республики, пишет «Интерфакс». По мнению политолога Михаила Виноградова, сейчас могут начаться перемены в политике региона.

Указ о назначении Варданяна подписал президент НКР Араик Арутюнян. Вчера он дал большое интервью «Коммерсанту», в котором описал свои планы.

Михаил Виноградов считает, что в этом интервью наметились некоторые новые тенденции. Помимо формулирования приоритетов в условиях растущей неопределенности соглашений Еревана и Баку, прозвучавших в Сочи, Варданян обозначил право голоса Степанакерта за столом армяно-азербайджанских переговоров. Глава региона также озвучил новый лозунг сосуществования с соседями-азербайджанцами — «Рядом, но не вместе».

Виноградов также отмечает, что в последних переговорах в Сочи Армения и Азербайджан не сформулировали внятных формулировок будущего соглашения. Отдельно политолог отмечает впервые появившийся ориентир на внешнюю, а не внутреннюю аудиторию в поиске решений конфликта.

«В целом удалось одновременно продемонстрировать остроту ситуации и миссии в Арцахе, высказаться комплиментарно для российской стороны, не произнести ничего лишнего и еще раз подтвердить, что сочинские соглашения определенно не решают всех проблем. Это серьезная заявка, поскольку ранее публичная дипломатия Еревана и Степанакерта были в большей степени ориентированы на внутреннюю аудиторию, нежели на привлечение симпатий и союзников», — пишет Виноградов.





Фото: РБК.