Эксперт: инициатива стран G7 по потолку цен на нефть может остаться на бумаге

Министры финансов стран G7 согласовали введение потолка цен на российскую нефть. Но сами цены пока не установили. Предел стоимости свяжут с запретом на ввоз российской нефти по морю.

Как пишет Forbes, эмбарго на нефть приняли в рамках шестого пакета санкций, оно вступит в силу с 5 декабря. Запрет на поставки нефтепродуктов начнется 5 февраля. Потолок цен на нефть должны сначала урегулировать на уровне национальных министерств.

Но опрошенные эксперты считают, что пока заявление G7 выглядит скорее как декларация о намерениях, чем как готовый инструмент.

По мнению старшего аналитика Альфа-банка Никиты Блохина, пока это рекомендации. Дальше должно быть обсуждение планов по организации работы и конкретных механизмов. Поэтому он опасается, что на практике эта инициатива вряд ли увидит свет. G7 надеется, что к ним присоединятся крупнейшие страны-импортеры российской нефти Индия и Китай. Но пока они не проявили энтузиазма, не начали наращивать добычу и страны ОПЕК. Кроме того, эксперт не исключает, что появятся пути обхода этого ограничения.