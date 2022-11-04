В Волгограде все еще не починили канализацию

В Волгограде почти неделю около 200 тыс. человек остаются без канализации и воды. ЧП с порывом магистрального коллектора произошло в ночь с 27 на 28 октября.

Telegram-канал «Говорит НеМосква» опубликовал видео, на котором мужчина собирает дождевую воду на крыше дома.

После прорыва город оказался затопленным фекалиями. Нечистоты распространились по всему городу: пришлось даже отменить провластный митинг в День народного единства и в поддержку «спецоперации».

В городских магазинах начала заканчиваться питьевая вода, её подвозили на пожарных автомобилях. В городе объявили режим ЧС. Власти сообщали 2 ноября о ликвидации прорыва, но в тот же день он произошёл снова.