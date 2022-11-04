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«Ростех»‎: Караулов «вышел далеко за рамки профессиональной этики»‎

04.11.2022

В корпорации прокомментировали преследование журналиста

В госкорпорации «Ростех»‎ прокомментировали дело против журналиста Андрея Караулова. По заявлению компании, он вышел «далеко за пределы профессиональной этики»‎, передает РБК.

У журналиста Андрея Караулова вчера прошел обыск, связанный с иском главы «Ростеха»‎ Сергея Чемезова о клевете. По его словам, клевету нашли в интервью журналисту Максиму Шевченко. Сам Караулов находится не в России. 

«Караулов в своей деятельности вышел далеко за рамки профессиональной этики, занимаясь, по сути, псевдожурналистикой. В своем канале он публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности, не утруждая себя необходимой проверкой информации. Настоящая журналистика предполагает проверку фактов с использованием как минимум двух источников, а также официальное обращение в компанию о предоставлении комментариев и разъяснений»,— отметили в «Ростехе».

В компании считают, что некоторые материалы Караулова «нанесли вред репутации генерального директора госкорпорации «Ростех»‎ Сергея Чемезова.

За последние дни это вторая претензия «Ростеха»‎ и Чемезова к журналистам. На прошлой неделе по делу о вымогательстве 11 млн рублей якобы за неразмещение материалов в каналах арестовали до 24 декабря коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского.

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