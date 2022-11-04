«Ростех»‎: Караулов «вышел далеко за рамки профессиональной этики»‎

В госкорпорации «Ростех» прокомментировали дело против журналиста Андрея Караулова. По заявлению компании, он вышел «далеко за пределы профессиональной этики», передает РБК.
У журналиста Андрея Караулова вчера прошел обыск, связанный с иском главы «Ростеха» Сергея Чемезова о клевете. По его словам, клевету нашли в интервью журналисту Максиму Шевченко. Сам Караулов находится не в России.
«Караулов в своей деятельности вышел далеко за рамки профессиональной этики, занимаясь, по сути, псевдожурналистикой. В своем канале он публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности, не утруждая себя необходимой проверкой информации. Настоящая журналистика предполагает проверку фактов с использованием как минимум двух источников, а также официальное обращение в компанию о предоставлении комментариев и разъяснений»,— отметили в «Ростехе».
В компании считают, что некоторые материалы Караулова «нанесли вред репутации генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.За последние дни это вторая претензия «Ростеха» и Чемезова к журналистам. На прошлой неделе по делу о вымогательстве 11 млн рублей якобы за неразмещение материалов в каналах арестовали до 24 декабря коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского.