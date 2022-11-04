В Улан-Удэ прошла акция «Бурятия против войны»‎

В столице Бурятии Улан-Удэ прошел митинг «Бурятия против войны»‎. Акция прошла на площади Советов. Несколько человек задержали, но потом почти всех отпустили.

Активисты анонсировали протестную акцию вчера. Как сообщили в канале «Утро Бурятии»‎, главным итогом акции стал срыв «путинского Z-шабаша»‎.

«Власть, опасаясь протеста, отменила свой «митинг» по случаю «дня народного единства». Это самое единство, по их версии, готовность народа сдохнуть за безумные путинские хотелки. Для этого обычно сгоняют бюджетников и демонстрируют «всенародную поддержку». Но тут не стали, и правильно сделали: массовка могла бы обернуться против них, освистать их лживые речи, если не больше. Народ закипает»‎, — написали активисты.

Площадь Советов была перекрыта, полиция задерживала всех, кто пытался туда пройти, большинство людей не успели даже собраться. По оценкам «ОВД-Инфо»*, было задержано не меньше восьми женщин. У одной из них, Арюны Халудоровой, в автозаке взяли объяснения и выдали «предостережение». «Настоящая Бурятия»‎ подтвердила, что в отделе полиции остается только одна протестующая.

«Вы — герои Бурятии, вы реальные защитники нашего народа, а не путинские солдаты, непонятно зачем убивающие людей и гибнущие сами в другой стране!»‎ — поблагодарили участников активисты.

*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом»‎.