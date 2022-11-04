Украина опасается ловушки в Херсоне

В Киеве опасаются ловушки, устроенной российской армией в Херсоне, пишет Reuters. Вчера Кирилл Стремоусов, пророссийский замглавы областной администрации, заявил об отступлении на левый берег Днепра. Официальных комментариев от Минобороны не было.

Власти Херсонской области продолжают эвакуацию мирных жителей из региона в ожидании контрнаступления Украины. Стремоусов сказал, что на левом берегу Днепра будет безопаснее. При этом он говорил, что атаки ВСУ отразили и линия фронта не изменилась.

Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Южного военного командования Украины, заявила, что это может быть российская ловушка и дезинформация.

«Это могло быть проявлением той или иной провокации, чтобы создать впечатление, что населенные пункты заброшены, что в них безопасно заходить, пока готовятся к уличным боям», — заявила она.

Министр обороны США Ллойд Остин говорил, что у ВСУ есть силы для взятия Херсона. Другие западные чиновники анонимно сообщали, что некоторые российские военачальники перебазировались на левый берег Днепра.

«По нашим оценкам, в Херсоне, вероятно, большая часть командных эшелонов сейчас отошла за реку, оставив довольно деморализованные войска, в некоторых случаях без командиров, чтобы противостоять украинцам на другой стороне», — сказал чиновник.