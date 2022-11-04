Отступивших после минометного обстрела мобилизованных хотят признать дезертирам

Жена одного из мобилизованных Лариса Воропаева рассказала «Вот так»‎ об угрозах мужчинам, которые были в одном подразделении с ее мужем. Они отступили после минометного обстрела в Луганской области и скрывались несколько дней. Командование требует от них вернуться в часть, иначе возбудят уголовное дело о дезертирстве.

«Несколько дней они прятались от обстрелов, кого-то тяжело ранило, кого-то убило. У наших ребят кончилась провизия и вода, не было боеприпасов. Ели что найдут, пили из лужи. К этому моменту связи с командирами у солдат уже не было — они оставались одни», — рассказывает женщина.

После обстрела 39 военнослужащих дошли до воинской части в Луганской области, откуда их отправили в Чертково, КПП на границе с Ростовской областью. До Старобельска мобилизованные дошли 29 октября, где их забрал заказанный родственниками автобус.

Но уехать из Луганской области они не смогли — их остановили по пути и забрали в комендатуру поселка Меловое. Командование требует от них вернуться на фронт — иначе отправит в тюрьму по обвинениям в дезертирстве.