Суд признал погибшими 17 моряков крейсера «Москва»

«Агентство»‎* выяснило, что в Севастополе суд признал погибшими 17 военнослужащих из воинской части, в которой служили моряки крейсера «Москва»‎. Дело о затоплении судна возбудили по статье об умышленном уничтожении военного имущества.

Согласно данным картотеки суда, слушания о погибших прошли по нескольким делам с июня по сентябрь, заявителями выступили родители и командир в/ч 42948 — части крейсера «Москва». Среди истцов были однофамильцы погибших моряков, служивших на судне. Решения вступили в законную силу по 12 делам.

Информацию о судах подтвердил отец погибшего на крейсере Егора Шкребца Дмитрий.

«Прошли закрытые суды по заявлениям родителей о признании пропавших сыновей погибшими. Все остальные пропавшие моряки, родители которых такие заявления не писали, автоматически признаются погибшими по прошествии 6 месяцев», — сообщил Шкребец.

Крейсер «Москва» затонул 14 апреля. По официальной версии, на судне начался пожар и сдетонировали боеприпасы. Украинская сторона сообщала об атаке на крейсер. По данным Минобороны, на судне погиб один человек, 27 числились пропавшими без вести.

Военное следственное управление СК Черноморского флота возбудило уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении военного имущества (ч.2 ст.346 УК РФ). Дело передали в Москву и засекретили.

*«Агентство»‎ российские власти считают «нежелательной организацией».