Закон о «запрете пропаганды ЛГБТ»‎ еще не принят, но цензура действует

Издательство LikeBook начало закрашивать в книгах фрагменты с описанием ЛГБТ-отношений. На это обратили внимание в Telegram-канале «Самая читающая на». Закон о «запрете пропаганды ЛГБТ» даже среди взрослых Госдума приняла только в первом чтении 27 октября.
Черные полосы цензурирования некоторых отрывков нашли в печатной версии романа «Вдребезги» Макса Фалька. В издательстве приняли такое решение после лингвистической экспертизы на соответствие законодательству РФ. Черные полосы в книге оставили: чтобы не скрывать факт цензуры. Вымаранные фрагменты составили 3% от книги.
В канале также обратили внимание на то, что вырезались некоторые сцены в книге «Благоволительницы» Джонатана Литтелла.
«В первой редакции до 2019 года в русском тексте было вырезано 600 фрагментов разной длины, самый большой из которых — полторы страницы», — сообщили в канале.
Закон о «запрете пропаганды ЛГБТ» подразумевает штрафы за распространение информации о «нетрадиционных отношениях» в том числе для издателей и СМИ. Что делать с классическими произведениями — издателям так и не объяснили.