Последний из уральских антифашистов «тюменского дела»‎ заявил о пытках

Фигурант «тюменского дела» антифашист Кирилл Брик заявил о пытках. Силовики под угрозой сексуализированного насилия, после удушения, побоев выбили у него нужны показания, пишет «ОВД-Инфо»*. Пыткам подверглись все шесть фигурантов дела.

Адвокат Брика Евгений Грив посетил его в СИЗО перед этапом 31 октября. Брик рассказал, что силовики положили ему на лицо лист бумаги и обматывали скотчем, так что невозможно было дышать, роняли со стула, выворачивали суставы рук, били по голове.

«В какое-то время от подобного рода воздействия на меня со стороны сотрудников правоохранительных органов я перестал понимать, чем ещё мне наносились удары. Затем ко мне подошел один из сотрудников и потребовал от меня, чтобы я на допросе у следователя дал показания по факту того, что я и Айдын Д.А. совместно изготовили взрывное устройство с целью подрыва железнодорожных путей в г. Тюмени, а также намерены передать еще одно взрывное устройство в г. Екатеринбург с аналогичной целью. <...> Когда я начал оказывать сопротивление, он мне заявил, что, если я этого не скажу, то он введет мне в область анального отверстия черенок или ручку от швабры. В результате этого я согласился дать обозначенные им показания», — рассказал антифашист адвокату.

Группа поддержки фигурантов «тюменского дела»‎ опубликовала полный текст опроса адвоката. По словам Брика, он находился в здании УМВД по Тюменской области в доме №6, в котором также располагаются Отдел по борьбе с организованной преступностью и Центр по противодействию экстремизму.

Брика вместе с Денизом Айдыном, который также говорил о пытках, задержали в сентябре в районе ТЭЦ-2 Тюмени. Всего в деле шесть фигурантов. Силовики считают, что они изготовили взрывное устройство для диверсий на железной дороге. То, что они изготовили бомбу, антифашисты не отрицали, но они говорили, что отправились испытать ее на пустыре.

*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».