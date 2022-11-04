1800 протестовавших мобилизованных из Чувашии отпустили домой

В канале «Сердитая Чувашия»‎ рассказали, что протестовавших несколько дней мобилизованных из Чувашии отпустили домой на два дня. Рапорты на увольнительные написали 1800 военнослужащих.

К ним в часть приезжала делегация из Москвы, губернатор Ульяновской области, Следственный комитет и прокуратура. Резервисты требовали перечислить им обещанные выплаты, при этом в руководстве региона говорили, что денег в бюджете нет даже на единовременное перечисление по 50 тыс. рублей.

Владимир Путин вчера подписал указ о выделении мобилизованным по 195 тыс. рублей. Чувашию обещали поддержать на 500 млн рублей — 400 млн на выплаты мобилизованным, 100 млн в качестве гуманитарной помощи.

Всего под коллективным обращением на имя главы республики свои подписи оставили более 2 тыс. человек. Они требовали перечислить им обещанные выплаты, чтобы поддержать семьи. Несколько дней они не ходили ни на построения, ни на зантия по стрельбам.