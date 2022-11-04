В Израиле большинство мест в парламенте получили правые во главе с Нетаньяху

После подсчета голосов, на выборах в Кнессет Израиля победу одержали правые во главе с Биньямином Нетаньяху. В июле он говорил, что необходимо улучшать отношения с Россией, обвинял правительство Лапида в разрушении связей Израиля и России, а нынешний кризис в двусторонних отношениях, по мнению Нетаньяху, угрожает национальной безопасности.

Выборы прошли в Израиле 1 ноября. Они стали пятыми в стране за последние три года, пишет Reuters. Новые выборы потребовались после самороспуска парламента в июне. Представители восьми партий (в числе которых были как ультраправые, так и ультралевые, центристы, религиозные партии и арабские объединения) не смогли договориться. При этом когда-то они объединились почти исключительно ради противостояния Нетаньяху, добавляет «Радио Свобода»‎*.

Вчера вечером премьер-министр Израиля Яир Лапид признал поражение на выборах и поздравил Биньямина Нетаньяху с победой. Как отмечает «Новости Израиль»‎, он позвонил ему еще до публикации официальных итогов выборов.

В парламенте Нетаньяху и его сторонники смогут занять 64 места из 120. Окончательные результаты голосования опубликуют сегодня, а отчет о голосовании Центризбирком передаст президенту 9 ноября. Дальше президент Израиля Ицхак Герцог поручит Нетаньяху сформировать правительство, на что может уйти до 28 дней, есть возможность запросить дополнительно 14 дней на эту работу.

«Пришло время навести здесь порядок. Пришло время хозяину», — написал Итамар Бен-Гвир из ультраправой партии «Религиозный сионизм», которая сотрудничает с партией Нетаньяху «Ликуд».

Поздравление Нетаньяху опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил надежду на укрепление сотрудничества с народом Израиля.

Посол США В Израиле Томас Найдс сказал, что ждет совместной работы с новым премьером.

«Мы надеемся, что все израильские правительственные чиновники будут и впредь разделять ценности открытого, демократического общества, включая терпимость и уважение ко всем в гражданском обществе, особенно к группам меньшинств», — сказал представитель.

Нетаньяху 73 года, сейчас он находится под следствием в связи с коррупционным скандалом. Он уже дважды занимал должность премьер-министра и известен своими симпатиями к Владимиру Путину. Как пишет «Радио Свобода»‎*, Нетаньяху за время своего второго премьерства (с 2009 по 2021 год) почти 20 раз летал в Россию на встречи с Владимиром Путиным, с которым у него сложились «рабочие отношения»‎.

В июле Нетаньяху серьезно критиковал Лапида и его отношениях с Россией.

«На протяжении многих лет мы ответственно развивали сбалансированные отношения с Россией. Мы заботились о защите жизненно важных интересов Государства Израиль и его граждан… Я обеспокоен тем, что то, что мы построили за эти годы, рушится прямо на наших глазах в последние недели. Когда мы, с помощью Всевышнего, вернемся к руководству страной, мы создадим стабильное, сильное и опытное правительство, и мы исправим то, что сейчас рушится. А пока у меня есть одна просьба к Лапидус и Ганцу — прекратите болтовню»,— цитировал Нетаньяху «Коммерсант»‎.

*«Радио Свободу»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.