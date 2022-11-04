В Москве активиста Михаила Кригера обвинили в оправдании терроризма

SOTA сообщила, что московского активиста «Солидарности»‎ Михаила Кригера обвинили в оправдании терроризма (ст.205.2 ч.2 УК РФ). Меру пресечения ему изберут в Черемушкинском суде в субботу.

По данным ОВД-Инфо*, Кригера задержали вчера люди в масках возле пространства «Артплей»‎. Позже у него прошел дома обыск, а самого активиста отвезли на допрос в Следственный комитет.

Avtozak LIVE со слов его дочери уточняет, что поводом для возбуждения дела стал пост в соцсети. По данным SOTA, текст был написан в 2020 году.

Кригера не раз задерживали на акциях, включая антивоенные. В конце июля его арестовали на 10 суток после задержания из-за наклеек на автомобиле «Навальный — мой президент» и «Я против Путина. Я — за Навального».

*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом»‎.