Close

#Новости

ASTRA: пограничники будут проверять возвращающихся граждан на «связи с иностранными лицами»

03.11.2022

Инструкции переданы в погранслужбу ФСБ

Журналисты ASTRA со ссылкой на свои источники сообщили, что пограничная служба ФСБ получила инструкции по работе с гражданами, возвращающимися в Россию. У них во время беседы будут искать связи с иностранцами.

Планируется, что пограничники смогут выводить из толпы тех, кто подходит под мобилизацию. С ними будут разговаривать для уточнения информации о нахождении за границей. 

Им могут задать следующие вопросы: «Вступали ли они в связь с иностранными лицами, были ли предложения о сотрудничестве и т.д». Пока такие меры приняли для въезжающих в Россию.


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.