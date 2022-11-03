ASTRA: пограничники будут проверять возвращающихся граждан на «связи с иностранными лицами»

Журналисты ASTRA со ссылкой на свои источники сообщили, что пограничная служба ФСБ получила инструкции по работе с гражданами, возвращающимися в Россию. У них во время беседы будут искать связи с иностранцами.

Планируется, что пограничники смогут выводить из толпы тех, кто подходит под мобилизацию. С ними будут разговаривать для уточнения информации о нахождении за границей.

Им могут задать следующие вопросы: «Вступали ли они в связь с иностранными лицами, были ли предложения о сотрудничестве и т.д». Пока такие меры приняли для въезжающих в Россию.