253-й день боев: главное

В Херсонской области с административного здания исчез российский флаг . По словам замглавы пророссийской «администрации» региона Кирилла Стремоусова, российские войска отступили с левобережной части города. В Херсоне продолжают эвакуировать мирных жителей. Но Стремоусов добавил, что пока фронт держат и атаки ВСУ отбиты.

Министр обороны США Ллойд Остин на брифинге сказал, что Вооруженные силы Украины могут отбить Херсон и другие территории на правом берегу Днепра.

«В отношении вопроса, могут ли украинцы взять остальную территорию к западу реки Днепр и Херсон — я уверен, что у них есть возможность сделать это»‎, — цитирует министра обороны США ВВС.

«Коммерсант»‎ сообщил, что врио командующего российской группировкой «Центр»‎ в Украине стал генерал-майор Александр Линьков. Он сменил на посту Александра Лапина, которого последние недели критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин. Линьков ранее служил на посту начальника организационно-мобилизационного управления Центрального округа.

Инспекторы МАГАТЭ не обнаружили в Украине признаков «грязной бомбы»‎. Глава организации Рафаэль Гросси заявил сегодня, что в стране нет незаявленной ядерной деятельности или материалов. Проверку проводили в трех местах: Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и Южном машиностроительном объединении.

Совет Безопасности ООН в среду большинством голосов отклонил проект российской резолюции по расследованию деятельности «американских биолабораторий» в Украине. Поддержали документ Россия и Китай. Албания, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ — воздержались.

Минобороны России сообщило об обмене пленными по формуле 107 на 107. В Украину вернули в том числе 74 защитников «Азовстали»‎, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. По данным Минобороны РФ, в украинском плену российским военным грозила «смертельная опасность»‎. Сейчас освобожденные будут проходить реабилитацию в Москве.

Несмотря на объявление об окончании мобилизации в России военкоматы продолжают рассылать повестки. В некоторых регионах даже объяснили это необходимой ротацией. Владимир Путин отказался подписывать указ об окончании мобилизации, на что и ссылаются военкоматы — нет указа, значит призыв резервистов продолжается.

Источники «Верстки» в Совете Федерации объяснили отсутствие указа тем, что в случае повторной мобилизации «президенту не придется издавать новый указ, обойдемся приказом Минобороны». Тем временем два собеседника издания, близкие к администрации Путина, утверждают, что планы о дополнительном наборе людей для отправки на фронт всего лишь «заморожены».

Разведка Британии считает, что потери российской бронетехники возросли до более чем 40 единиц в день на фоне украинского контрнаступления: это примерно эквивалентно боеспособности батальона. В последние недели Россия могла купить у Беларуси не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты.

Институт изучения войны (ISW) пишет, что санкции и обещания выплат мобилизованным и военнослужащим серьезно скажутся на российском бюджете и экономике. Кремль столкнется с дефицитом бюджета: выплаты мобилизованным мужчинам, включая социальные пособия, могут обойтись в 900 млрд рублей, до 3 трлн рублей только в следующие полгода.

В регионах уже ощутили проблемы. В Чувашии мобилизованные начали забастовку и потребовали выплатить им обещанные деньги. Коллективное обращение подписали уже 2 тыс. человек. Солдаты требуют от главы республики Олега Николаева разделить поровну на каждого 400 млн, которые он обещал направить на поддержку мобилизованных. Однако министр финансов Михаил Ноздряков утверждает, что средств не хватает даже на единовременную выплату в 50 тыс. рублей.