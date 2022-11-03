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#Новости

Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20 с Путиным

03.11.2022

В России это уже назвали ультиматумом и дешевым жестом

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге заявил, что не будет участвовать в саммите G20 на Бали, если на нем будет присутствовать президент России Владимир Путин. В Кремле до сих пор не подтвердили планы Путина. 

«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», — цитирует Зеленского «Коммерсант»‎.

Киев при этом готовится к саммиту, объявил он.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин посчитал это ультиматумом мировому сообществу.

«Появились сообщения о том, что Зеленский фактически поставил ультиматум мировому сообществу, сказав, что если президент Путин примет участие в саммите G20, то он, Зеленский, на него не поедет. Возникает вопрос — чего боится правитель Киева? Это ультиматум организаторам? Принципиальное желание сорвать важное международное мероприятие? Скорее всего это всё же комплекс политической неполноценности. Дешёвый жест в сложной ситуации. В любом случае позиция этого деятеля ущербна и выглядит провокационно»‎, — написал он. 

По поводу участия Владимира Путина в саммите нет однозначной информации. В Кремле заявили, что он еще не определился. При этом в июне сообщалось, что Путин возглавит делегацию. 



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