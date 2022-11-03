«ОВД-Инфо»*: антивоенный активист продолжает голодовку в спецприемнике 27 дней

Активист Григорий Саксонов в спецприемнике № 1 на Симферопольском бульваре в Москве держит 27 дней голодовки в знак протеста против боев в Украине. «ОВД-Инфо»* об этом сообщили его друзья.

Саксонов вышел на пикет 7 октября в Александровский сад. Там его и задержали после того, как он развернул плакат с изображением Путина и свастики. Суд 8 октября арестовал его на 28 суток за повторные нарушения при участии в публичных акциях (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

В спецприемнике он узнал, что на него составили протокол по статье о демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Ему может грозить еще 15 суток ареста.

Татьяну Козлову, которая фотографировала пикет, также задержали, составили протокол о нарушении правил участия в публичной акции и оштрафовали на 300 тыс. рублей.

*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом»‎.