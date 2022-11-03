«Важные истории»‎*: в приграничных районах от обстрелов погибли 18 человек

«Важные истории»* подсчитали, что от украинских обстрелов в российских приграничных регионах погибли 18 человек, а 15 — после падения на жилой дом истребителя Су-34 в Ейске.

В октябре количество обстрелов приграничных территорий увеличилось в пять раз. О разрушениях сообщалось по 15-18 раз в неделю. Власти регионов организуют проверки бомбоубежищ и строительство оборонительных сооружений.

«Важные истории»*.

Больше всего погибших в Белгородской области — 15 из 18 человек. Пострадавших в приграничных районах 130 человек — и 102 из них из Белгородской области.

Чаще всего попадают под обстрел Теткино и Шебекино: здесь фиксировали прилет снарядов по 15 и 11 раз. В Шебекино местные жители говорят, что для власти они — расходный материал, и не верят в обещания в духе «все под контролем»‎.

«Зато Донбасс освобождают. А что под носом происходит, пофигу. Сиди и жди непонятно чего. Всё под контролем у них», — писала в соцсетях одна из жительниц Шебекино.

Кроме того в России были полностью разрушены минимум 55 жилых домов, еще 823 жилых дома повреждены.

Российские власти называют неприемлемыми такие атаки. Но по гражданским объектам в Украине российские войска наносят гораздо более тяжелые удары, говорит военный эксперт Юрий Федоров.

«Со своей территории Россия наносит очень тяжелые удары по гражданским и военным целям в Украине. Так что это [ответные обстрелы приграничных областей] может быть своего рода ответом на эти удары. Это вполне законный способ самообороны, предусмотренный международным правом. Потому что с точки зрения международного права Россия совершила агрессию против Украины. Я думаю, что есть некая корреляция между интенсивностью ракетных ударов со стороны России по Украине и, соответственно, ударов Украины по целям в России. Это могут быть и действия, предназначенные для сокращения военных возможностей России. Например, уничтожение топливных баз, складов, что несильно, но ограничивает возможности поставки топлива для военной техники, которую использует российская армия в Украине», — считает эксперт.

*«Важные истории»‎ Минюст России считает «нежелательной организацией»‎.