Российское посольство в Польше оставило после себя разруху в арендованной недвижимости

Посольство России в Польше оставило после себя в разрухе дома и гостиницы в селе Скубянка. Польская сторона обвинила Россию в неуплате арендных платежей, после чего вернула недвижимость под свое управление, пишет «Вот так».

Российское посольство в Польше с 1980-х годов арендовало две гостиницы, две виллы и семь домов отдыха на Зегжинском водохранилище в селе Скубянка. Польские власти обвинили Россию в неуплате аренды — и 2 ноября вернули дом под управление польского Гослесничества.

ТАСС сообщило, что в МИД России планируют выразить протест в связи с этими действиями.

«Посольство заявит МИД Польши протест по поводу противоправных действий польских властей и государственного лесничества в отношении базы отдыха посольства», — сообщили в МИД.

По словам посла России в Польше Сергея Андреева, с начала 2022 года база отдыха не использовалась, и сейчас никого из сотрудников диппредставительства там нет. Проблему с оплатой он объяснил заморозкой счетов.

Сотрудники управления польского Гослесничества опубликовали фото базы отдыха. Спикер Гослесничества Михаил Гзовский рассказал, что здания остались в плачевном состоянии: выбиты окна, обрушена крыша, прогнил пол, разрушены техника, мебель и даже вырван кабель из стены.