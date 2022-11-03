Из России уходит компания Infiniti

«Коммерсант» сообщил, что компания Infiniti заявила об уходе с российского рынка. Поставки прекратятся, но старые автомобили обслуживать продолжат. Ранее активы владельца бренда Infiniti Nissan передали России за 1 евро.
«Мы в Infiniti с теплом вспоминаем время вместе: как открывали японскую культуру, японский подход к дизайну, дому и времени с семьей. Мы верим в светлое будущее, и что вы нам ответите на японском itterasshai, что переводится как «удачно сходить и вернуться вновь», — сказано в обращении компании.
Сервисное обслуживание планируют сохранить в рамках существующих гарантий.Вместе с Infiniti с российского рынка ушел и владелец бренда Nissan: его активы продали за 1 евро. Всего с начала боев в Украине из России ушли около двух тысяч иностранных компаний.