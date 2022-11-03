Бывшего премьер-министра Пакистана ранили на протестах в Гуджранвале

Имран Хан, 70-летний бывший премьер-министр Пакистана, получил ранение в голень во время антиправительственного марша. Его состояние стабильно. Помощники считают, что это была попытка убийства, пишет Reuters. Это же подтвердил предполагаемый нападавший.

Хана свергли с поста в апреле. Последние шесть дней он участвовал в антиправительственных протестах, возглавлял многокилометровую процессию. Когда раздались выстрелы, он был на крыше контейнеровоза и махал протестующим. Вместе с ним были ранены несколько человек в колонне.

Власти сообщили, что подозреваемого в нападении арестовали. Он сказал, что хотел убить Хана и действовал в одиночку. Однако обвинения пока никому не предъявили.

«Он (Хан) вводил людей в заблуждение, и я не мог этого вынести», — сказал подозреваемый.

Пресс-секретарь партии Хана Фавад Чаудри сказал журналистам, что нападавшие планировали уничтожить все руководство его партии.

«Это было хорошо спланированное покушение на Имрана Хана, убийца планировал убить Имрана Хана и руководство его партии, это был не 9 мм пистолет, а очередь из автоматического оружия, нет двух мнений по поводу того, что это было покушение»‎, — сказал Чаудри.

Хан планировал вывести протестующих в Исламабад. По его словам, он не планировал получить власть, а хотел привести страну к свободе.

«Я хочу, чтобы все вы приняли участие. Это не политика, не личная выгода и не свержение правительства… это чтобы принести в страну подлинную свободу», — сказал Хан в видеообращении накануне марша.





Фото: Reuters.