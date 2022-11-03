Ректора Шанинки Сергея Зуева отпустили из СИЗО

Ректора Шанинки Сергея Зуева и бывшую замминистра просвещения Марину Ракову отпустили из СИЗО. Суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий, пишет SOTA.

Теперь обвиняемым нельзя выходить на улицу с 22:00 до 6:00, заходить в Шанинку и главный офис «Сбербанка», пользоваться интернетом и телефоном. Прогулки фигурантам разрешили с 12:00 до 14:00.

Следствие само обратилось в суд с вопросом о смягчении меры пресечения фигурантам после того, как они признали вину и возместили ущерб в 65 млн рублей. В МВД сообщали, что они также помогли задержать других причастных к хищениям лиц. По версии силовиков, они похитили средства федерального проекта «Учитель будущего»‎.

Вместе с Раковой и Зуевым по делу о мошенничестве в особо крупном размере проходил ректор РАНХиГС Владимир Мау. Против него преследование прекратили, после чего он уехал в Израиль. Вместе с Зуевым и Раковой по делу проходит несколько бывших сотрудников Фонда новых форм развития образования, гражданский муж Раковой Артур Стеценко, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова и проректор РАНХиГС Иван Федотов.