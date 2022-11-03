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#Новости

В Курской области на предприятиях выясняют отношение к Путину и Украине

03.11.2022

Анкеты раздали на нескольких предприятиях

В Курской области сотрудники нескольких предприятий получили анкеты с вопросами об отношении к Владимиру Путину, его решению начать бои в Украине. «Исследователи»‎ также пытаются выяснить, какой, по мнению курян, должна стать Украина после завершения боев, пишет «7*7»‎.

У сотрудников хотят узнать, считают ли они россиян и украинцев одним народом. По поводу будущего Украины есть вариант о том, что вся страна «должна присоединиться к России»‎. 

В опроснике есть также пункты об отношении к мобилизации и необходимости прекращения боев. 

В анкетах есть в том числе вопрос о поддержке губернатора Романа Старовойта. 

Кто собирает данные — из анкет понять невозможно. При этом нужно указать пол, возраст, место работы и другие сведения.


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