The Insider* выяснил связь замгенпрокурора с крупным девелопером

The Insider* выяснил, как заместитель генпрокурора Андрей Кикоть связан с главой холдинга Setl Group Максимом Шубаревым. Шубарев получает госконтракты, а жена Кикотя владеет долями в бизнесе. Андрей Кикоть входил в десятку богатейших силовиков России, работал в Санкт-Петербурге, в Новгородской области. Он имеет звание кандидата юридических наук, но «Диссернет»‎ уличил его в плагиате.

Богатство заместителя генпрокурора прирастает в основном благодаря заработкам жены Дианы, которая в этом году вернула себе девичью фамилию Тагирова. Но исследователи считают, что пара могла не развестись: из-за двух несовершеннолетних детей развод должен был состояться через суд, данных о котором нет. Кроме того, Кикоть продолжил указывать доходы жены в декларации.

В декларации указана также квартира в ЖК премиум-класса «Пречистенка, 13». Здесь владеет недвижимостью Леонид Михельсон, входящий в число богатейших людей страны, в соседней с Кикотем квартире живет мама Алины Кабаевой.

Стоимость квартиры превышает 500 млн рублей, но она официально зарегистрирована на Максима Шубарева — тезку владельца Setl Group, одного из крупнейших застройщиков России.

Однако вряд ли он мог быть однофамильцем — известно о партнерстве супруги Кикотя и Шубарева. Они некоторое время владели компанией по лизингу строительной техники, но потом доля Дианы Кикоть перешла к пожилой родственнице заместителя генпрокурора.

Ее доля в строительной фирме также была передана еще одной вероятной родственнице — Кикоть Елене Витальевне.

Исследователи подчеркивают, что в этих отношениях налицо конфликт интересов — Кикоть долго курировал законность строительства, в том числе в Санкт-Петербурге, основном регионе работы Setl Group. Девелопер же постоянно получает подряды от региональных прокуратур на обеспечение жильем.

*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией»‎.