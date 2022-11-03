Глава «ДНР» Денис Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной

Назначенный российскими властями глава «Донецкой народной республики» Денис Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять вээсушников», — говорится в сообщении.



По словам Пушилина, больше половины солдат, которых российская сторона намерена вернуть из украинского плена, родом из Донецкой и Луганской «народных республик». Таких насчитывается 65 человек.

Украинская сторона пока не подтвердила обмен.