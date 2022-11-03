На освобожденных территориях Херсонщины сообщили как минимум о шести случаях сексуального насилия

Украинские следователи получили как минимум шесть заявлений о случаях сексуального насилия от жителей освобожденных территорий в Херсонской области. Преступления, предположительно, совершили российские военные, говорится в репортаже CNN.

Журналисты узнали об этом от представителей группы, расследующей случаи сексуального насилия на освобожденных территориях. По оценкам специалистов, реальное число таких преступлений может быть намного больше. Многие пострадавшие отказываются рассказывать о том, что с ними произошло. Более того, сбор доказательств по многим зарегистрированным случаям сопровождается большими сложностями.

Сообщается, что по меньшей мере два из шести заявлений поступили от жителей села Нововознесенское. Кроме того, о случае сексуального насилия рассказала 56-летняя женщина. По ее словам, 26 августа двое российских солдат ворвались в ее дом, и один из них ее изнасиловал. Пострадавшая сообщила о случившемся командиру военнослужащего, тот ей ответил, что сломал солдату челюсть в качестве наказания. Он также спросил, как она относится к тому, чтобы его застрелить. Дальнейшая судьба этого военного неизвестна.