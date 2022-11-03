Протестующие мобилизованные из Чувашии потребовали от губернатора Николаева перевести им 400 млн рублей

Мобилизованные из Чувашии, устроившие бунт в учебном центре в Ульяновске, начали сбор подписей. Они требуют от главы республики Олега Николаева перечислить им 400 млн рублей, выделенные из регионального резервного фонда, передает «Сердитая Чувашия».

Коллективное обращение подписали уже 2 тысячи человек. Солдаты требуют от Олега Николаева разделить поровну на каждого 400 млн, которые он обещал направить на поддержку мобилизованных. Однако министр финансов Михаил Ноздряков утверждает, что средств не хватает даже на единовременную выплату в 50 тысяч рублей.



По данным Telegram-канала, активное участие в протестах принимает мобилизованный депутат из Новочебоксарска Григорий Михайлов. Он служит в звании прапорщика, его назначили командиром отделения.

Протесты в учебном центре в Ульяновске начались два дня назад. Мобилизованные отказались участвовать в боевых действиях, пока не получат обещанные выплаты. Речь шла о сумме в 195 тысяч рублей. К подавлению протестов были привлечены силы ОМОН и Росгвардии.

Фото: Telegram-канал «Сердитая Чувашия»