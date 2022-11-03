В Украине погиб 28-летний мобилизованный из Брянской области

Журналистам стало известно о гибели еще одного мобилизованного в ходе боевых действий в Украине. Речь идет о 28-летнем уроженце Брянской области Юрии Гараеве. По данным «7х7», его отправили на фронт после пяти дней обучения.

По подсчетам «7х7», с 21 сентября на сборах, в тылу и на фронте погибло более 100 мобилизованных. Четверо из них — Николай Козин, Александр Миронов, Сергей Власов и Юрий Гараев — являются уроженцами Брянской области. О гибели последнего СМИ сообщили сегодня.

Родственница погибшего рассказала журналистам, что его мобилизовали 22 сентября — на следующий день после объявления «частичной» мобилизации. Молодого человека бросили в зону боевых действий после пяти дней предварительной подготовки. Связи с ним не было, он позвонил близким всего один раз в середине октября. Тогда он рассказал, что сидит в окопе без еды. Целых три дня он питался одним сухпайком, который ему выдали командиры. 27 октября родственникам Гараева сообщили о его гибели, однако те уже знали, что молодого человека нет в живых.

«Маме позвонила женщина, тетя парня, который был с ним в зоне СВО. Сказала, что ее племянник в госпитале, его ранило, после того как в его окоп прилетел снаряд. В этом же окопе был и Юра, он погиб на месте. По его словам, это было 14 октября. В похоронке стоит дата смерти 19 октября», — рассказала «7х7» родственница Гараева.

Фото со страницы Юрия Гараева во «ВКонтакте»