Со здания Херсонской администрации исчез российский флаг

Жители Херсонской области заметили исчезновение российского флага со здания городской администрации. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал ASTRA.

Ранее замглавы пророссийской «администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов объявил об отступлении ВС РФ с левобережной части региона. Также в городе проводится «эвакуация» мирного населения, отметил он. По словам Стремоусова, российские войска якобы отбили все атаки ВСУ.

«Мы не видим такого прям массового скопления войск противника. Пока линия обороны держится», — заявил он в эфире Соловьёв Live.

Тем временем украинские СМИ сообщают, что российские военные сняли свои блокпосты в Чернобаевке, Белозерке и на Острове в Херсонской области.