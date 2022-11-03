В Совфеде пройдут консультации о двухлетней службе в армии

Совет Федерации проведет консультации по вопросу о возвращении двухлетнего срока службы в российской армии по призыву. Об этом в разговоре с агентством РИА «Новости» заявил глава оборонного комитета ведомства Виктор Бондарев.

«Я думаю, будем советоваться с министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это все будет поддержано, другого нам не дано», — приводит агентство его слова.

Бондарев оправдал необходимость такой инициативы тем, что новое оружие, которое поступает в Вооруженные силы, якобы невозможно освоить за один год.

