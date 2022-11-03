Более 50 белгородцев эвакуировались в Тульскую область из-за регулярных обстрелов

Более 50 белгородцев решили покинуть регион из-за регулярных обстрелов. Власти организовали для них эвакуацию в Тульскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня утром в Тульскую область отправилось два автобуса с жителями нашей области, которые приняли решение временно покинуть регион. Это порядка 56 человек, из них 32 ребенка. Также в автобусах находятся сопровождающие — медработники и представители районов», — написал чиновник.

Гладков выразил благодарность главе Тульской области Алексею Дюмину «за поддержку и за готовность принять белгородцев». Он также отметил, что понимает опасения местных жителей за свою жизнь и за жизнь своих детей.

Глава Белгородской области добавил, что не смог проводить местных жителей из-за «командировки в Москву». По его словам, в Тульской области белгородцев встретит его заместитель Андрей Милехин.

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