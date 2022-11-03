В доме журналиста Андрея Караулова проходит обыск

Журналист и телеведущий Андрей Караулов, работавший в государственных СМИ, сообщил об обыске в своем доме. По его словам, следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела о клевете по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

«В моем доме начался обыск. По заявлению Сергея Чемезова, статья «Клевета». Люди, вооруженные автоматами, попытались «болгаркой» вырезать ворота. «Пьеса» называется: «Ксения Собчак, акт второй», — написал он в своем Telegram-канале. «Интересно, сколько это стоит? Каков бюджет?» — добавил он.

Ранее коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский были арестованы по уголовному делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Обоих поместили под стражу до 24 декабря.



Следственные мероприятия прошли также в подмосковном доме Ксении Собчак. ТАСС сообщает, что правоохранительные органы имели постановление следователя о задержании журналистки, но ей удалось скрыться. По данным агентства, она покинула страну. Чтобы запутать оперативников, она купила билеты сначала в Дубай, потом в Турцию, а в итоге пешком перешла литовскую границу в Беларуси.