«Верстка»: власти и бизнес готовятся ко второму этапу «частичной» мобилизации

«Верстка» со ссылкой на источники сообщает, что власти, бизнес и госкорпорации уже готовятся к новому этапу «частичной» мобилизации. По оценкам собеседников издания, призыв стартует уже этой зимой.

Так, источник «Верстки» в Совете Федерации объяснил отсутствие указа о завершении «частичной» мобилизации тем, что «президенту не придется издавать новый указ, обойдёмся приказом Минобороны». Тем временем два собеседника издания, близкие к администрации Путина, утверждают, что планы о дополнительном наборе людей для отправки на фронт всего лишь «заморожены».

«Я не знаю точных сроков, но новая мобилизация в России может начаться скоро, возможно уже зимой», — подчеркнул один из них.

Другой источник заявил, что период до Нового года администрация президента решила использовать для «эмоциональной разгрузки населения», однако «в конец [мобилизации] никто не верит»: «ясно, что люди понадобятся ещё, неясно только, сколько их будет».

На планы российских властей продолжить «частичную» мобилизацию в рамках второго этапа также указывает отказ столичной мэрии распускать команду специалистов, помогавших военкоматам разбираться со случаями незаконного призыва. Источник в руководстве Москвы заявил, что у властей действительно есть планы о продолжении мобилизации, но сроки ее начала пока неизвестны.



Кроме того, в России сейчас ведется активная работа по модернизации военкоматов. В частности, правительство предлагает подключить их к базам данных ФНС, ПФР, ГАС «Выборы» и органов ЗАГСа. Источник, близкий к Кремлю, выразил уверенность, что переоборудование комиссариатов не стратегическое, а тактическое решение. «Скоро им придется принимать новых мобилизованных», — объяснил он.

Крупные компании, государственные предприятия и военкоматы также готовятся к новому этапу мобилизации. Минэнерго и «Газпром» просят своих сотрудников приносить свои военные билеты, а военкоматам поручили провести работу над ошибками и обновить данные о местных жителях, подлежащих мобилизации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ о завершении «частичной» мобилизации не нужен. По его словам, к такому выводу Владимир Путин пришел, посоветовавшись с юристами. Таким образом, резюмировал Песков, мобилизация в стране объявляется завершенной.

Юрист и правозащитник Павел Чиков не согласился с позицией российских властей. Он предупреждает, что пока указ не подписан, призыв резервистов будет продолжаться. На горячей линии Минобороны также говорят, что без документа от президента повестки продолжат рассылать. «Сибирь.Реалии»* со ссылкой на свои источники сообщила, что повестки продолжали приходить в Хабаровске и Санкт-Петербурге.