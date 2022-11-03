Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что на Запорожской АЭС был предотвращен теракт. С соответствующим заявлением он выступил на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ, передает ТАСС.

«Мы получили информацию о предотвращении нашими специальными службами террористического акта на Запорожской АЭС», — приводит его слова агентство.

Патрушев добавил, что спецслужбы США и Великобритании якобы вербуют «участников международных террористических организаций» и отправляют их в зону боевых действий. По словам секретаря Совбеза РФ, они воюют на стороне «киевского режима».

Накануне член главного совета пророссийской «администрации» Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на атомной электростанции в Энергодаре был найден схрон со взрывчаткой, который ВСУ якобы оставили еще в феврале-марте. «Заказчиком» теракта он назвал «режим Зеленского».



«Целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым оставив население города этой зимой без тепла», — рассказал Рогов агентству РИА «Новости».