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#Новости

Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС

03.11.2022

Вчера пророссийские власти Запорожской области заявили об обнаружении взрывчатки на атомной электростанции

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что на Запорожской АЭС был предотвращен теракт. С соответствующим заявлением он выступил на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ, передает ТАСС.

«Мы получили информацию о предотвращении нашими специальными службами террористического акта на Запорожской АЭС», — приводит его слова агентство.

Патрушев добавил, что спецслужбы США и Великобритании якобы вербуют «участников международных террористических организаций» и отправляют их в зону боевых действий. По словам секретаря Совбеза РФ, они воюют на стороне «киевского режима».

Накануне член главного совета пророссийской «администрации» Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на атомной электростанции в Энергодаре был найден схрон со взрывчаткой, который ВСУ якобы оставили еще в феврале-марте. «Заказчиком» теракта он назвал «режим Зеленского».

«Целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым оставив население города этой зимой без тепла», — рассказал Рогов агентству РИА «Новости».

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