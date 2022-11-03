ООН отказалась расследовать деятельность «американских биолабораторий» в Украине

Совет Безопасности ООН в среду большинством голосов отклонил проект российской резолюции по расследованию деятельности «американских биолабораторий» в Украине. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, за документ проголосовали Россия и Китай, против выступили Великобритания, США и Франция. Остальные члены Совета Безопасности ООН — Албания, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ — воздержались.

Россия после 24 февраля несколько раз поднимала вопрос о наличии химического и биологического оружия в Украине в Совбезе ООН. Вашингтон и Киев отрицает эту информацию, а представители ООН по разоружению заявили, что им ничего не известно о программах биологического оружия в Украине.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные делегации фактически саботировали переговоры по проекту резолюции РФ по «биолабораториям США» в Украине, передает ТАСС.

