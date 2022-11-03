Фигуранты уголовного дела Марины Раковой признали свою вину и возместили ущерб в 65 млн рублей

Следствие сочло возможным смягчить меру пресечения фигурантам уголовного дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой, поскольку те признали вину и возместили ущерб в 65 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

«Фигуранты признали вину в совершении преступления и полностью погасили ущерб от совершенного преступления в размере, превышающем 65 млн рублей. Их показания позволили изобличить соучастников», — говорится в сообщении.

Тех, кто заключен под стражу, следствие хочет перевести под домашний арест, а тем, кто находится под домашним арестом, изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Марина Ракова, главная обвиняемая по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, находится в СИЗО уже больше года.

По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, похитила бюджетные средства, предназначенные на реализацию федерального проекта «Учитель будущего». Эксперты усмотрели в специальной документации признаки фальсификации. В этой связи ей вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В начале августа Ракова признала свою вину и попросила перевести ее под домашний арест, однако суд тогда отказался отпускать ее из СИЗО.

Однако накануне следствие само обратилось в Мосгорсуд с просьбой освободить Ракову из-под стражи. Также ведомство просило смягчить меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву. То же касается и других обвиняемых — по уголовному делу проходят несколько бывших сотрудников Фонда новых форм развития образования, гражданский муж Раковой Артур Стеценко, исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова и проректор РАНХиГС Иван Федотов.