КНДР запустила в сторону Японии три баллистические ракеты

КНДР утром 3 ноября запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты малой дальности и одну — большой. Последняя вышла из строя во время полета. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Южнокорейские военные не исключают, что баллистическая ракета большой дальности могла быть межконтинентальной. По данным Минобороны Японии, она пролетела 750 км, максимальная высота ее полета составила 2 тыс. км. Уточняется, что во время полета произошло отделение двигателя и боеголовки ракеты, которое завершилось неудачей. Неназванный источник Yonhap в сфере обороны сообщил, что во время полета снаряд вышел из строя.

Япония, Республика Корея и США осудили новые пуски ракет КНДР, передает Kyodo. Директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на полуострове Ким Гон расценили действия Пхеньяна как «угрозу для безопасности региона» и договорились продолжать сотрудничество в целях защиты.