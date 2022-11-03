Росавиация ввела новую отчетность о безопасности для авиакомпаний и аэропортов

Росавиация попросила авиакомпании и аэропорты каждое утро отчитываться о ситуации с безопасностью. Новое требование связано с введением режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах, пишет «Коммерсант».

Участники отрасли должны каждый день в 6 утра докладывать Росавиации «о складывающейся обстановке на объектах воздушного транспорта». Новое требование для авиакомпаний и аэропортов ввели 25 октября. Оно будет действовать «до отмены поручения».

О получении нового поручения «Коммерсанту» сообщили в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево. В последних двух уже прошли тренировки по эвакуации пассажиров «при угрозе пожара, совершения диверсий и террористических актов», а также на случай захвата воздушных сил.

Информацию о введении новой отчетности также подтвердили в пресс-службе авиакомпании S7. В группе «Аэрофлот», «Уральских авиалиниях», Red Wings, Smartavia, AzurAir и других компаниях отказались от комментариев. Но собеседник «Коммерсанта», близкий к Минтрансу, сообщил, что все крупнейшие авиакомпании осведомлены о новом режиме и «отчетность предоставляется в срок».