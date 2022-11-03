В Турции заявили о нормализации функционирования зернового коридора из Украины

Функционирование зернового коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов полностью нормализовано. Об этом министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в интервью телеканалу Habertürk в четверг.

«Мы получили письменные гарантии от Украины, передали их [министру обороны РФ] Сергею Шойгу. В 12:00 среды работу механизма вывоза зерна было решено возобновить. Работа морского коридора полностью нормализована. Его функционирование продолжается, это гуманитарная миссия», — приводит ТАСС его слова.

Акар напомнил, что срок зерновой сделки истекает 19 ноября. По его словам, Турция предпринимает необходимые усилия, чтобы продлить соглашение.

Турция, Россия, Украина и ООН подписали четырехстороннее соглашение о содействии вывозу зерна из украинских портов в конце июля. Документ зафиксировал создание коридора, по которому украинское зерно вывозилось по Черному морю.

На прошлой неделе Россия объявила о решении приостановить на неопределенный срок свое участие в зерновой сделке якобы из-за атак беспилотников на свои суда. Российские власти возложили ответственность за «теракт против кораблей Черноморского флота и гражданских судов» на «киевский режим» и «специалистов Великобритании». По данным российского военного ведомства, суда были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». При этом о планах России выйти из «зерновой сделки» стало известно еще две недели назад.

Накануне официальный представитель МВД Игорь Конашенков заявил, что Россия решила вернуться в сделку. По его словам, Украина пообещала использовать морской гуманитарный коридор «только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ». РФ сочла данные Киевом гарантии достаточными для принятия такого решения, отметил он.

Тем временем, Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом РФ заявил, что Россия оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений, если Киев нарушит предоставленные гарантии безопасности.