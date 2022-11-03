«Энергоатом»: обстрелы со стороны России привели к обесточиванию ЗАЭС

Украинский «Энергоатом» сообщил, что в результате вчерашних обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале энергетической компании.

«Вчера, 2 ноября 2022 года, в результате российских обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов», — говорится в сообщении.

В настоящее время схема питания собственных потребностей ЗАЭС оптимизирована, оставлено в работе 9 дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6, находящиеся в горячем состоянии, переводятся в холодное состояние.

До полного прекращения работы атомной электростанции остается 15 суток — именно на такой срок хватит топлива для работы дизель-генераторов. В «Энергоатоме» подчеркнули, что возможности украинской стороны по поддержанию работы ЗАЭС ограничены из-за вмешательства российского «Росатома».

«Энергоатом» призвал международное сообщество «принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира».