Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху лидирует на досрочных парламентских выборах в Израиле

Партия «Ликуд» во главе с бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху занимает первое место по итогам досрочных выборов в Кнессет (парламент Израиля). Об этом свидетельствуют данные экзитпола государственного телеканала Kan.

Так, партия Нетаньяху получает 30 мандатов в 120-местном парламенте, а «Еш атид» — 22 мандата. Праворелигиозная партия «Религиозный сионизм» может рассчитывать на 15 мандатов. Следом расположился блок «Государственный лагерь» во главе с нынешним министром обороны Бени Ганцем — он набрал 10 депутатских мандатов.

Явка по итогам выборов составила 71,3%. Как отмечает «Коммерсант», это самый высокий показатель за последние семь лет. Эти парламентские выборы стали для израильтян пятыми с 2019 года. Газета обращает внимание, что местные «устали от выборов» и своими голосами «пытались переломить тенденцию» и сформировать более долговечное правительство.



