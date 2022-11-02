252-й день боев: главное

Россия возобновила участие в «Черноморской зерновой инициативе» после получения письменных гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора для ведения боевых действий против РФ. Об этом заявил официальный представитель МВД Игорь Конашенков в среду.

По словам Конашенкова, Украина пообещала использовать морской гуманитарный коридор «только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ». РФ сочла данные Киевом гарантии достаточными для возобновления участия в зерновой сделке, отметил он.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом заявил, что Россия оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений, если Киев нарушит предоставленные гарантии безопасности.

Украина и ООН возобновят движение судов с зерном 3 ноября, сообщил в своем Twitter министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он также добавил, что на 2 ноября запланированы проверки судов с украинским зерном в Босфоре. Постоянный координатор ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Амир Абдулла подтвердил эту информацию.

Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners подает иск к российскому бизнесмену Евгению Пригожину и основанной им частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» «за терроризм, а также за сговор с государством-изгоем в целях ведения незаконной войны».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию. «Во-первых, мы не можем ничего говорить о деятельности компании, это частная [компания]. А второе — судя по формулировкам, которые вы процитировали, это крайне неквалифицированная постановка вопроса. Это абсолютно поверхностное утверждение, поэтому вряд ли здесь можно говорить о каких-то серьезных шагах», — заявил он.

Российские государственные СМИ сообщили об обстреле буксира с мирными жителями при эвакуации из Херсона на левый берег Днепра. По данным ТАСС, под обстрел попал буксир РБТ-1 «Ридса», перевозящий гражданское население. «Неустановленные вооруженные люди» якобы атаковали его из стрелкового оружия при подходе к набережной Голая Пристань. Ведется поиск нападавших, о пострадавших не сообщается.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о предотвращении теракта в Крыму. Сотрудники спецслужбы задержали 44-летнего «агента СБУ», который якобы планировал подорвать линии электропередачи на территории полуострова. В ходе обыска у гражданина Украины изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма, утверждают в спецслужбе. По оценкам энергетиков, в случае подрыва линии электропередач, без света остались бы около 5 тысяч потребителей.

Также в ФСБ сообщили о задержании мужчины, который планировал совершить поджог одного из административных зданий на территории Ставропольского края. По данным спецслужбы, он действовал «по заданию украинской националистической организации». Ему вменяют статью о подготовке теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал гражданку Украины Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Вовк меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции», — сообщили в суде.

Напомним, автомобиль, в котором подорвали Дарью Дугину, принадлежал ее отцу — праворадикальному философу и идеологу «русского мира» Александру Дугину, которого называют «мозгом Путина». Очевидцы сообщали, что автомобиль взорвался во время движения. Погибшая Дарья Дугина была политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец. В ФСБ считают, что к подрыву автомобиля причастны украинские спецслужбы. Киев все обвинения отвергает.

В Башкортостане задержали четверых студентов, подозреваемых в совершении как минимум пяти терактов с поджогами на железных дорогах. Ими оказались 18-летние Фаррухжон Зокиров, Мустафа Шахбазов, Эмин Садыгов, а также 17-летний Амин Садыгов. Они являются уроженцами Таджикистана и Азербайджана. После задержания они объяснили, что не согласны с политикой руководства РФ и своими действиями хотели напугать местных жителей.

После того, как о задержании молодых людей сообщили СМИ, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посвятил им пост. Он назвал задержанных «уродами», которые в ответ на возможность получить в России образование, стали совершать «теракты и диверсии» из-за несогласия с политикой РФ. Он предложил вспомнить, что в годы Великой Отечественной войны «саботажников» расстреливали «без суда и следствия», и, продолжая свою мысль, призвал отменить мораторий на смертную казнь.

Этим утром «Укрэнерго» предупредило жителей Украины о веерных отключениях электричества в части регионов. В частности, 2 ноября отключения света были в Киеве, Киевской области, в Харьковской области, а также в других регионах Украины, где энергетическая структура была повреждена российскими обстрелами. По данным украинских источников, во время полномасштабного военного вторжения Россия атаковала объекты энергетики 103 раза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российских ударов разрушено около 40% энергетической инфраструктуры страны. По словам Зеленского, в результате ударов российскими ракетами и беспилотниками Украина прекратила экспорт электроэнергии в Европу. «Но я уверен, что мы все возобновим», – заверил президент.

США обвинили КНДР в тайных поставках России снарядов для артиллерии. «В сентябре КНДР публично отрицала, что намерена поставлять боеприпасы России. Однако наша информация свидетельствует, что КНДР тайно поставляет значительное количество артиллерийских снарядов для войны России против Украины», — заявил CNN представитель Пентагона Джон Кирби.

В Херсонской области вслед за Запорожской начали вводить запрет на продажу алкоголя военным. Соответствующее распоряжение, выпущенное пророссийской «администрацией» Новой Каховки, опубликовал РБК. Из документа следует, что теперь военные не смогут купить в городе алкоголь. Кроме того, кафе, барам, магазинам и ларькам также запретили работать после 19:00.

The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных источников сообщает, что российские военачальники обсудили возможное применение ядерного оружия в Украине. По данным издания, президент Владимир Путин в заседании не участвовал. В Вашингтоне сочли обсуждения такого рода тревожным сигналом, пишет газета. При этом публично все официальные лица США утверждают, что не видят признаков подготовки России к ядерному удару.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что зависимость России от иранского оружия продолжает расти. Эксперты проанализировали сообщения из украинских и американских источников о том, что Тегеран готовит для РФ новую поставку дронов-камикадзе, а также баллистических ракет. По мнению авторов сводки, подобные сообщения свидетельствуют о том, что Россия садится на иранскую оружейную иглу.

«Россия, скорее всего, договорилась о дополнительных поставках иранского оружия из-за истощения ее собственных запасов крылатых ракет и дронов по ходу войны в Украине, особенно за время российской кампании против украинской критически важной инфраструктуры [...] Россия, вероятно, продолжит наносить удары дронами и ракетами по критически важной инфраструктуре, пытаясь компенсировать провалы ее конвенциональных сил на фронте», — говорится в сводке Института изучения войны.

Британская разведка сообщает, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин борется за авторитет в оказавшейся под большим давлением российской системе национальной безопасности. Военные эксперты считают, что именно по этой причине он перестал отрицать связь с частной военной компанией и начал делать громкие заявления.

Британские военные отмечают, что российские войска, согласно плану, должны были продвинуться на 1000 километров вглубь Украины всего в течение месяца. Тем временем, Пригожин 23 октября заявил, что силы «Вагнера» продвигаются вперед на 100–200 м в день, что, по его словам, «нормально для современной войны».